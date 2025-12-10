Francis Allison rechaza llegada de expertos extranjeros y afirma que el Perú “tiene especialistas en seguridad”

En el marco del proceso de elaboración de un nuevo plan de seguridad ciudadana, el presidente interino José Jerí anunció que en los próximos días arribarán al Perú especialistas extranjeros para reforzar la lucha contra la criminalidad. La propuesta, sin embargo, fue cuestionada por el alcalde de Magdalena, Francis Allison, quien considera innecesario recurrir a expertos internacionales cuando —según dijo— el país ya cuenta con profesionales calificados en la materia.

Allison señaló que los problemas del Perú no se resolverán “con soluciones ajenas” y enfatizó que traer asesores externos no aportará mayores resultados. “No los necesitamos; expertos tenemos de sobra”, afirmó. Consultado sobre la posibilidad de aplicar el llamado plan Bratton —estrategia inspirada en medidas implementadas en Nueva York—, el burgomaestre explicó que algunas de sus bases, como la teoría de la ventana rota, ya se aplican en su distrito para combatir la delincuencia común.

El alcalde detalló que la teoría de la ventana rota busca enviar un mensaje de autoridad mediante espacios públicos ordenados, limpios y bien iluminados, lo que disuade a los delincuentes callejeros. No obstante, advirtió que esta medida no es suficiente para enfrentar delitos mayores. “No sirve para crimen organizado, ni para reducir el sicariato o la extorsión”, remarcó, señalando la necesidad de estrategias más integrales.

SOBRE JOSÉ WILLIAMS

En el plano político, Allison —invitado por el partido Avanza País— también opinó sobre la candidatura presidencial del congresista José Williams, quien reemplazará a Phillip Butters. Destacó sus cualidades y señaló que la fórmula que lo acompañará, integrada inicialmente por Fernán Altuve y Karol Paredes, podría modificarse antes del 23 de diciembre. Según indicó, el partido cuenta con cuadros formados para afrontar esta etapa electoral.