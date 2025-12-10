Keiko Fujimori relanza su campaña con críticas al sistema judicial

Keiko Fujimori retomó su exposición pública con el lanzamiento de un podcast en su canal de YouTube, donde estuvo acompañada por Luis Galarreta y Miki Torres, integrantes de su fórmula presidencial. Aunque la lideresa de Fuerza Popular buscará nuevamente llegar a Palacio de Gobierno, diversos analistas consideran que su estrategia estaría enfocada en asegurar una presencia significativa en el próximo Congreso, un espacio que el fujimorismo ha dominado desde su amplia mayoría obtenida en 2016.

Keiko Fujimori y su posición frente al sistema de justicia en el Perú

Durante esta intervención digital, Fujimori dedicó parte del diálogo a cuestionar el funcionamiento del sistema de justicia peruano. La candidata sostuvo que, a su juicio, existe un patrón regional en el que líderes políticos son sometidos a procesos judiciales que —según dijo— también han alcanzado a figuras como Donald Trump, Álvaro Uribe o Jair Bolsonaro. Bajo ese argumento, afirmó que en el Perú se habría instaurado una suerte de persecución penal contra dirigentes relevantes.

Sin embargo, el panorama local muestra una situación distinta. Diversas investigaciones fiscales han sostenido que los procesos contra políticos peruanos tienen sustento probatorio, algo que se refleja en las condenas y prisiones efectivas que hoy enfrentan cuatro expresidentes en el penal de Barbadillo. Especialistas advierten que el discurso de “persecución” podría buscar instalar una narrativa que deslegitime las acciones institucionales del Ministerio Público y el Poder Judicial.

A pesar de que Fujimori señaló que el sistema de justicia requiere cambios, no detalló propuestas concretas sobre cómo impulsaría esas eventuales reformas. Este vacío ha generado críticas, considerando que su partido ha tenido una participación determinante en el Congreso y ha promovido normativas cuestionadas por especialistas, catalogadas como leyes “pro-crimen”. La candidata tampoco profundizó en medidas específicas para enfrentar problemas como la inseguridad ciudadana o el deterioro institucional, temas centrales en la campaña electoral de la Elecciones 2026.