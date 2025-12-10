Rospigliosi felicita a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: "Una persona que defiende la democracia"

El congresista y presidente de la Mesa Directiva, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre la distinción que recibió la lideresa de la oposición venezolana, María Corina Machado, quien fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.

Mediante un video publicado en redes sociales, el parlamentario fujimorista expresó sus felicitaciones a Machado, destacando su incansable labor en busca de restablecer la democracia en su país.

"El ejemplo de María Corina Machado es el que nos debe guiar. Una persona que defiende los derechos humanos de su pueblo, que defiende la democracia y que defiende el derecho a vivir en paz y tranquilidad", dijo.

SU HIJA RECIBIÓ EL PREMIO

Cabe precisar que la ceremonia de premiación se llevó a cabo este miércoles 10 de diciembre en la ciudad de Oslo, Noruega. Ana Karina Sosa, hija de María Corina Machado, fue quien recibió el premio en representación de su madre, quien se mantiene en resguardo ante la represión y amenazas del dictador Nicolás Maduro.