José Jerí promete encaminar al Perú hacia el “primer mundo” con mano dura contra el crimen

En el marco del 201° aniversario del Ejército del Perú y la conmemoración de la Batalla de Ayacucho, realizada en el Cuartel General del Ejército, el presidente interino José Jerí reafirmó su compromiso de mantener una lucha frontal contra la criminalidad. El mandatario sostuvo que las Fuerzas Armadas continuarán actuando con determinación frente a los hechos delictivos que afectan al país. “Seguimos y seguiremos a la ofensiva, no daremos tregua al crimen, no retrocederemos ni nos rendiremos nunca”, afirmó.

Jerí también enfatizó que su gobierno no dudará en adoptar medidas firmes para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. “No nos temblará la mano jamás para tomar las medidas que sean necesarias, si por medio está la tranquilidad y la paz que merecen todos los peruanos”, expresó durante su discurso, marcado por un llamado a la unidad y al fortalecimiento institucional.

Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, el presidente interino ratificó su respaldo absoluto al Ejército en su misión de defender la soberanía, mantener el orden interno y contribuir al desarrollo nacional. Jerí subrayó la importancia de la modernización de las instituciones militares, destacando que su administración trabaja para devolver al Perú “al camino de la grandeza”.

PROGRESO SOSTENIDO

En esa línea, el mandatario manifestó su intención de dejar un país encaminado hacia el progreso sostenido. “Con la fuerza de nuestra historia, con trabajo y con acciones firmes dejaremos el camino despejado para que la ruta del progreso sea de un solo sentido: el que nos permita ser un país de primer mundo”, señaló. A la ceremonia asistieron también el Gabinete Ministerial, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.