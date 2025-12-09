Elecciones 2026: solo cuatro mujeres competirán por la banda presidencial entre 39 candidatos

Del total de 39 candidatos que participarán en las próximas elecciones generales, solo cuatro son mujeres: Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia y candidata de Primero la Gente; Fiorella Molinelli, ex titular de EsSalud y postulante de Fuerza y Libertad; Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular; y Rosario Fernández Bazán, representante de Un Camino Diferente.

A días de iniciarse la campaña oficial, las aspirantes han empezado a presentar sus propuestas ante los principales problemas del país, principalmente la inseguridad ciudadana y la crisis política marcada por la confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso.

Pérez Tello plantea 69 unidades de flagrancia

La candidata de Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, propone implementar 69 unidades de flagrancia —una por cada penal del país— en la primera semana de su eventual gobierno. Según explicó, estas permitirían procesar a los delincuentes de manera inmediata y evitar que recuperen su libertad por vencimiento de plazos.

Pérez Tello también adelantó que, de llegar al poder, tendrá una postura firme frente al Congreso para garantizar la gobernabilidad y frenar gastos que —según afirma— distorsionan el equilibrio fiscal. “No te puedes dejar secuestrar. En mi mensaje del 28 de julio se deben poner las reglas: el Congreso no puede tener gasto público. Y hay que retroceder en leyes que favorecen el crimen”, declaró.

Molinelli propone reformas integrales y renovación por mitades del Congreso

Por su parte, Fiorella Molinelli, candidata de Fuerza y Libertad, plantea una reforma integral del sistema de justicia, la Policía, el sistema penitenciario y políticas de prevención enfocadas en jóvenes. En materia política, considera que la actual estructura del Congreso debilita la gobernabilidad. Por ello, propone que el Parlamento sea renovado por mitades, al igual que en Argentina.

Fujimori y Fernández no respondieron a solicitudes de entrevista

Este equipo periodístico intentó contactar a las candidatas Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rosario Fernández Bazán (Un Camino Diferente) para conocer sus propuestas, pero hasta el cierre de este informe no se obtuvo respuesta.