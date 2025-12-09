José Jerí felicita a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: "Respeto sus esfuerzos por construir una Venezuela libre"

El presidente de la República, José Jerí, envió una carta a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, felicitándola por su distinción con el Premio Nobel de la Paz 2025, en reconocimiento a su lucha por recuperar la democracia en Venezuela.

En la misiva, el mandatario resaltó la labor de María Corina Machado para "la recuperación institucional" del pueblo venezolano y alegó que su arduo trabajo constituye una "fuente de inspiración" para todos los gobiernos y políticos democráticos.

"El Perú comparte plenamente los valores que inspiran su incansable labor en favor de la libertad y la recuperación institucional de su país. Su ejemplo constituye una fuente de inspiración para todos aquellos que creen en el poder del diálogo, la justicia y la voluntad popular como pilares de una convivencia pacífica y de un futuro democrático en la región", se lee en la carta.

"Reciba, señora Machado, el testimonio del gran aprecio del pueblo peruano, que la acompaña con esperanza y respeto en sus esfuerzos por construir una Venezuela libre", se añade.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN

Cabe precisar que la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 será este miércoles 10 de diciembre en la ciudad de Oslo, Noruega. Se espera que Machado participe de forma presencial.