09/12/2025

Sigrid Bazán anuncia su candidatura a la Cámara de Diputados: "Con más fuerza y esperanza"

Pese a que mantuvo una posición crítica y opositora a la reelección de congresistas y la bicameralidad, la parlamentaria buscará "repetir el plato" con la alianza Venceremos.



La congresista del Bloque Democrático, Sigrid Bazán, anunció su candidatura al Cámara de Diputados en las próximas Elecciones Generales 2026 por la coalición Venceremos, conformada por los partidos Nuevo Perú y Voces del Pueblo.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, la parlamentaria izquierdista confirmó su participación en los comicios del próximo año y aseguró que, de ser reelegida, desempeñará una labor mucho más eficiente gracias a su experiencia en el Congreso actual.

"Hoy anuncio oficialmente mi candidatura a Diputada por Lima Metropolitana por la alianza Venceremos, con el número 2. Asumo este compromiso partiendo de la experiencia construida a lo largo de estos años trabajando codo a codo con la gente", se lee en el tuit.

"Defendiendo los derechos de las y los peruanos, enfrentando a los mismos poderes de siempre e impulsando los cambios que necesita el país", añadió.

OPOSITORA A REELECCIONES

De esta forma, Bazán Narro anuncia su postulación a la Cámara de Diputados pese a que mantuvo una postura crítica y opositora a la reelección de congresistas y la bicameralidad.

