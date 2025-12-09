Verónika Mendoza postularía al gobierno regional de Cusco: "Para hacer un bastión de justicia"

La excandidata presidencial, Verónika Mendoza, dejó abierta la posibilidad de postular al gobierno regional del Cusco en las próximas Elecciones Generales en nuestro país, que se llevarán a cabo el próximo año.

Durante una actividad de su partido Nuevo Perú, la también excongresista de la República señaló que, de postular al GORE Cusco, buscaría convocar "un ejército de Túpacs Amaru y Micaelas Bastidas".

"Si yo decido ser candidata al gobierno regional por la alianza Venceremos, va a ser para convocar a un ejército de Túpac Amarus y Micaelas Bastidas, guerreros y guerreras (...) para hacer juntos de esta región nuevamente un bastión de justicia, de dignidad, de paz y de prosperidad", dijo.

NO POSTULARÁ A LA PRESIDENCIA

Cabe precisar que Verónika Mendoza desistió de postular nuevamente a la Presidencia en los comicios del 2026 y le cedió su lugar a Vicente Alanoca, quien terminó perdiendo en las elecciones internas contra Ronald Atencio.