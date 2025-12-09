Canciller de Zela sobre corredor humanitario en frontera con Chile: "No se ha conversado"

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, se pronunció sobre la posibilidad de implementar un corredor humanitario en la frontera con Chile, a fin de dar una solución a la crisis migratoria que se vive en dicha zona.

En declaraciones a la prensa, el Canciller explicó que implementar un corredor para los migrantes varados implica la participación tanto de Perú y Chile, como de Ecuador y otros países de la región. No obstante, confesó que, hasta el momento, no se ha conversado sobre el tema.

"Es un tema que no se ha conversado entre los gobiernos involucrados. Un corredor humanitario significaría involucrar a Chile, al Perú, a Ecuador y a Colombia, para que la mayoría de migrantes que son venezolanos puedan llegar a su país. Eso plantea una serie de problemas logísticos que tienen que ser resueltos entre los 4 países", dijo.

¿CUÁNDO EMPEZARÍAN LAS COORDINACIONES?

Asimismo, de Zela precisó que el Ejecutivo podría esperar a que se produzca el cambio de gobierno en Chile para poder iniciar las coordinaciones con los países involucrados.