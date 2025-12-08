Vladimir Cerrón anuncia que "ganará las elecciones" desde la clandestinidad tras decisión del PJ

Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia y candidato presidencial, seguirá afrontando bajo prisión preventiva la investigación preparatoria en su contra por el presunto financiamiento ilícito de las campañas de Perú Libre. El Poder Judicial rechazó su pedido para revocar los 24 meses de prisión preventiva dictados en su contra, manteniendo vigente la orden de captura a nivel nacional.

LÍDER DE PERÚ LIBRE RESPONDE

Tras conocerse la decisión, Cerrón publicó en su cuenta de X un mensaje en el que aseguró que ganará las próximas elecciones “de manera histórica” desde la clandestinidad. Incluso difundió un video cantando, en el que afirmó que “un nuevo amanecer” marcará su campaña. Además, advirtió que solo perdería los comicios si ocurre “un fraude a gran escala” o incluso “un golpe de Estado” antes del proceso electoral.

Frente a este escenario, el abogado y jurista José Tello explicó que la ley electoral peruana no impide que una persona sin sentencia en primera instancia pueda postular a un cargo de elección popular. Recordó, además, que existen antecedentes similares, como el caso de Gregorio Santos, quien participó en un debate presidencial pese a encontrarse bajo prisión preventiva.

Sin embargo, el exministro de Justicia advirtió que, si Cerrón ganara la presidencia y decidiera aparecer en público para asumir el cargo, podría ser detenido inmediatamente debido al mandato judicial vigente, aun con inmunidad presidencial. En estas elecciones, el congresista Flavio Cruz y la madre de Cerrón, Berta Rojas, integran su fórmula como primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.