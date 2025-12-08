Presidente José Jerí descarta que su presencia en penales sea un “show mediático”

El presidente de la República, José Jerí, brindó su primera entrevista en streaming a través del canal de YouTube del diario El Comercio, donde rechazó que su presencia en operativos de requisa dentro de penales sea un “show mediático”. El mandatario sostuvo que ningún gobierno anterior había tenido a un jefe de Estado encabezando intervenciones de este tipo y afirmó que su presencia responde a la necesidad de enfrentar el “apagón electrónico” y la entrada de objetos prohibidos a los centros de reclusión.

Durante la entrevista, Jerí anunció que este viernes viajará a Ecuador acompañado por diez ministros como parte del Gabinete Binacional. Enfatizó que el desplazamiento no constituye una frivolidad, en comparación con gestiones anteriores, y explicó que la agenda incluirá la atención al problema de contaminación del río en Tumbes, así como temas de seguridad y cooperación fronteriza.

El presidente también se pronunció sobre la situación del prófugo Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, quien a pesar de tener prisión preventiva continúa activo en redes sociales. Jerí afirmó que la Policía Nacional cuenta con lineamientos e información de inteligencia para acelerar los procesos de captura y subrayó que no interferirá políticamente en la labor policial: “Sea uno u otro, quien tenga deudas con la justicia será capturado”, aseguró.

ESTADO DE EMERGENCIA

Finalmente, el mandatario adelantó que su gobierno declarará en estado de emergencia la región Piura para reforzar la lucha contra el crimen organizado. Asimismo, anunció que en enero se aprobará la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización, que reemplazará al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como parte de una reforma integral del sistema penitenciario.