Alfredo Barnechea es el candidato presidencial de Acción Popular para el 2026

En medio de serios cuestionamientos y denuncias por presuntas irregularidades en el proceso electoral, el partido político Acción Popular realizó el último domingo 7 de diciembre sus elecciones internas.

El resultado de los comicios primarios dio como ganador a Alfredo Barnechea, quien será el candidato presidencial del partido de la Lampa con miras a las próximas Elecciones Generales del 2026.

La lista número 6 encabezada por Barnechea logró el 55% de intención de voto según la ONPE, superando a figuras emblemáticas del partido como Julio Chávez y Víctor Andrés García Belaúnde.

DENUNCIAN IRREGULARIDADES

Cabe precisar que militantes del partido denunciaron un cambio irregular en la lista de delegados elegidos por Acción Popular para las elecciones internas y responsabilizaron de ello a Cinthia Pajuelo, presidenta del Comité Nacional Electoral del partido, quien habría cometido dichas irregularidades para beneficiar la precandidatura de Barnechea.