Presidente Jerí viaja este viernes a Ecuador acompañado de 10 ministros

El presidente de transición, José Jerí, se encuentra preparando maletas para su primer viaje oficial al extranjero desde que asumió el mandato. El jefe de Estado participará en el XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador, considerado uno de los encuentros más importantes de la diplomacia entre ambos países.

El mandatario partirá hacia el país vecino el próximo viernes 12 de diciembre, acompañado por una comitiva que incluye a 10 ministros. La agenda de alto nivel estará centrada en el desarrollo, la seguridad y la cooperación fronteriza entre Perú y Ecuador.

Según Jerí, la visita busca reforzar los lazos bilaterales con Ecuador y abordar la situación migratoria en la región. Como se conoce, en la frontera con Chile, en Tacna, se ha registrado en los últimos días un aumento de inmigrantes intentando ingresar de manera irregular a territorio peruano.

REFORZAR FRONTERA EN TUMBES

El presidente destacó que fortalecer la cooperación con Ecuador es clave para evitar que situaciones similares ocurran en Tumbes y otros puntos fronterizos. De esta manera, se busca impedir el paso de personas de manera ilegal a suelo peruano, que podrían estar vinculadas a organizaciones criminales.

Jerí subrayó que la coordinación con Ecuador no solo permitirá mejorar la gestión migratoria, sino también consolidar estrategias conjuntas de seguridad para enfrentar el crimen organizado y garantizar la estabilidad en la frontera norte del país.