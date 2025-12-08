Partido Salvemos al Perú definirá su candidato presidencial mediante sorteo

Ayer domingo, los partidos políticos que participarán en las elecciones generales 2026 realizaron sus elecciones internas para definir a sus candidatos presidenciales. Varias agrupaciones políticas ya anunciaron oficialmente a sus representantes, mientras que otras aún deben resolver sus procesos internos.

En el caso del partido Salvemos al Perú, se registró un empate entre los precandidatos: el exministro Mariano González y Antonio Ortiz. Ambos obtuvieron el mismo porcentaje de votos en las elecciones primarias, alcanzando un 36,364% cada uno.

Los simpatizantes de esta agrupación política esperan conocer pronto quién será el candidato definitivo para las próximas elecciones y se mantienen atentos a los mecanismos que definirán el empate.

DECISIÓN POR SORTEO

El abogado especialista en derecho electoral José Ñaupari señaló que, según la ley, los candidatos que queden en empate se definirán mediante sorteo. “Las dos listas van a tener que ponerse de acuerdo sobre la modalidad de sorteo que utilizarán… no hay opción a una nueva votación”, indicó el experto.