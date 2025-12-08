César Acuña asegura que fue "el mejor alcalde de los últimos 50 años": "Cambié Trujillo"

El candidato a la presidencia de la República, César Acuña Peralta, realizó un evento en la ciudad de Trujillo en donde confirmó su postulación en las Elecciones Generales 2026 por su partido, Alianza Para el Progreso (APP).

Al ser consultado sobre los motivos por los cuáles la gente debería votar por él, Acuña Peralta resaltó sus gestiones pasadas como alcalde de Trujillo y aseguró haber sido el mejor "de los últimos 50 años".

"A nivel de alcaldes, ustedes saben lo que pasó, el mejor alcalde de los últimos 50 años, entonces, yo sí puedo decir que si cambié Trujillo, cambié La Libertad, estoy preparado para cambiar el país", dijo.

CIFRAS DELICTIVAS AUMENTARON

Cabe precisar que, pese a lo dicho por Acuña Peralta, las cifras en materia de seguridad ciudadana no parecen acompañarlo, y es que zonas como La Esperanza y Alto Trujillo han reportado un 70% de denuncias por extorsión.