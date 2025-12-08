Enrique Valderrama propone reducir a la mitad el presupuesto del Congreso

Tras ganar en las elecciones internas del APRA, el candidato presidencial del partido de la estrella, Enrique Valderrama, inició su campaña electoral con miras a las próximas Elecciones Generales del 2026.

El joven periodista de 37 años inició su campaña en la ciudad de Trujillo, lugar al que visitó y tomó juramento como candidato presidencial frente a la tumba del histórico líder aprista, Víctor Raúl Haya de la Torre.

REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO

Durante dicho evento, Valderrama dio un discurso frente a los simpatizantes apristas y anunció que una de sus primeras acciones, de llegar a la Presidencia, será la reducción del presupuesto asignado al Congreso de la República.

"Una de las primeras cuestiones que pondremos en el debate público, queridos compañeros, es la empatía de la casta política respecto a las mayorías populares y vamos a proponer que el presupuesto del Parlamento se reduzca a la mitad", sostuvo.