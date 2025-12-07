Avanza País – Partido de Integración Social confirmó este domingo que José Williams será su candidato a la Presidencia de la República para las elecciones generales del 2026. La proclamación fue aprobada durante el Congreso Nacional de la organización, realizado a las 2:00 p. m., y comunicada oficialmente mediante un pronunciamiento difundido en la red social X.

Con esta decisión, Williams encabezará la fórmula presidencial de Avanza País en el próximo proceso electoral. El anuncio se dio mientras se desarrollan las primarias mediante delegados, en las que 37 organizaciones políticas —34 partidos y tres alianzas— participan para definir a sus postulantes a la Presidencia, al Congreso y al Parlamento Andino, según el cronograma electoral vigente.

La confirmación de José Williams como candidato presidencial para las próximas elecciones ocurre también en un contexto marcado por la reciente renuncia de Phillip Butters al partido Avanza País. Su abrupta salida generó un reacomodo interno en la agrupación política, que debió redefinir su estrategia de cara a la contienda electoral del 2026.

RENUNCIA DE BUTTERS

Como se recuerda, Phillip Butters presentó su renuncia irrevocable el 5 de diciembre mediante una carta notarial enviada al presidente del partido, en la que agradeció la invitación a integrarse al proyecto político. Argumentó que su decisión obedecía a motivos personales y políticos, orientados —según indicó— a recuperar su independencia.