Presidente José Jerí niega haber vulnerado principio de neutralidad electoral

El presidente de transición, José Jerí, llegó de manera imprevista a la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional para respaldar una importante incautación de clorhidrato de cocaína realizada por la institución. Antes de viajar a Piura, el mandatario se presentó en la sede policial y rechazó haber vulnerado el principio de neutralidad electoral, en respuesta al proceso iniciado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Jeri aseguró que ya presentó su descargo de manera documentada y que sus declaraciones, cuestionadas por presuntamente favorecer al partido Somos Perú, fueron parte de una entrevista. “Considero que no he vulnerado el principio de neutralidad y espero que el jurado, a nivel de pleno, corrija algunos excesos de primera instancia”, señaló, reiterando que seguirá respondiendo conforme avance el proceso.

El mandatario también confirmó que el próximo 12 de diciembre representará al Perú en una reunión binacional con Ecuador, donde uno de los puntos centrales será la lucha conjunta contra el crimen transnacional. Precisó que entre las prioridades se encuentran acciones combinadas para enfrentar el tráfico ilícito de drogas, así como la incorporación de nuevos temas de agenda en materia de seguridad fronteriza.

LLEGARÁN EXPERTOS

Durante su intervención, Jeri anunció además la llegada de expertos internacionales y delegaciones de gobiernos aliados que participarán el 9 y 10 de diciembre en sesiones técnicas con autoridades peruanas. Estas reuniones, indicó, serán clave para fortalecer el nuevo Plan de Seguridad Nacional, que será presentado en los primeros días de enero y que, según sostuvo, tendrá un enfoque estructural destinado a servir como hoja de ruta para los próximos gobiernos.