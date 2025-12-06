¿Qué pasará con elecciones internas de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters? Esto dijo ONPE

Phillip Butters, quien hasta hace unos días encabezaba la fórmula presidencial de Avanza País, anunció públicamente su renuncia a la precandidatura y a la agrupación política, a solo un día de la realización de las elecciones primarias internas. El comunicador confirmó que ya había informado formalmente a la dirigencia del partido mediante cartas notariales entregadas este sábado, y explicó que su decisión busca ser transparente ante la opinión pública.

En su mensaje, Butters señaló que las razones de su declinación son “múltiples”, pero subrayó la falta de estructura y organización dentro de Avanza País. “Uno requiere tener estructura, organización, orden, disciplina, financiamiento, una serie de temas que no hemos logrado consolidar”, afirmó, destacando que esta situación era conocida por la dirigencia partidaria. Sus declaraciones dejaron al descubierto tensiones internas y dificultades administrativas dentro del partido.

Pese al impacto político de su renuncia, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aseguró que el proceso de primarias no se verá afectado. Pablo Hartill, subgerente de Documentación e Investigación Electoral, explicó que los delegados votan por fórmulas completas y no por candidatos individuales. Por ello, la lista previamente encabezada por Butters deberá reemplazarlo con uno de sus accesitarios y continuar en competencia con normalidad.

SOBRE ACCIÓN POPULAR

Asimismo, Hartill se refirió a la denuncia presentada por Julio Chávez, precandidato de Acción Popular, quien acusó a una correligionaria de manipular el registro de delegados en beneficio de Alfredo Barnechea. El funcionario precisó que los conflictos internos sobre la elección de delegados deben ser resueltos por los propios organismos electorales de cada partido. Para las primarias de este domingo, participarán 1206 delegados de 37 partidos, distribuidos en 77 mesas de sufragio instaladas en 31 locales a nivel nacional.