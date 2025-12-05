Congreso cierra primera legislatura del 2025-2026 en medio de crisis política y temas pendientes

El Congreso de la República culminó la primera legislatura del periodo anual 2025-2026 en medio de una reciente crisis política que, según su titular Fernando Rospigliosi, volvió a poner al país en una situación de extrema incertidumbre. Durante el cierre de la sesión, el presidente del Parlamento destacó que el Legislativo “ha actuado” frente a los desafíos recientes y aseguró que la institución estuvo “a la altura del desafío” en un momento crítico para la gobernabilidad.

En este último pleno del año, el Congreso aprobó la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo para que emita normas en materia de seguridad ciudadana. La decisión fue saludada por el presidente de la República, José Jerí, quien a través de un mensaje público agradeció al Parlamento por darle luz verde a esta herramienta legal, señalando que permitirá fortalecer la lucha contra la delincuencia mediante nuevos instrumentos normativos.

TEMAS PENDIENTES

Sin embargo, quedaron pendientes temas de alto impacto social, como la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Aunque el pleno aprobó extender este registro hasta diciembre de 2026, la norma aún necesita una segunda votación. Si no se agenda en la Comisión Permanente, miles de mineros quedarían fuera del padrón.

El pleno tampoco revisará hasta el próximo año la reconsideración que busca volver a votar la inhabilitación por diez años contra el expresidente Pedro Castillo y la exprimera ministra Betssy Chávez, sentenciados por conspiración para la rebelión en el caso del intento de golpe de Estado.