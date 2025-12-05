Partido Nuevo Perú expulsa a Alberto Quintanilla por infracciones muy graves a su estatuto

La Comisión Nacional de Éticas y Garantías del partido Nuevo Perú anunció la expulsión del militante y excongresista de la República, Alberto Quintanilla Chacón, por infracciones muy graves al estatuto y al Código de Ética de dicha agrupación política.

El fallo de la Comisión se da tras un procedimiento disciplinario iniciado a partir de denuncias suscritas por otros militantes del partido. Quintanilla fue notificado y presentó sus descargos, los cuales fueron incorporados al expediente.

¿QUÉ HIZO QUINTANILLA?

La expulsión de Quintanilla Chacón responde al hecho de haber participado en las elecciones internas de la alianza Venceremos, conformada por Nuevo Perú y Voces del Pueblo, como precandidato a la segunda vicepresidencia en la lista liderada por Ronald Atencio.

Quintanilla habría decidido postular por la lista rival de Atencio sin autorización de los órganos competentes de Nuevo Perú. La Comisión concluyó que este hecho configura una infracción muy grave a su Código de Ética, por tal motivo, se procedió con su expulsión.