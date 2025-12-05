José Jerí respalda ampliación del Reinfo aprobado por el Congreso

Luego de que el Congreso de la República aprobara en primera votación una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre del 2026, el presidente de transición, José Jerí, se pronunció al respecto y dio su respaldo a la medida.

Durante la mañana de este viernes 5 de diciembre, el mandatario declaró a los medios que el Poder Ejecutivo considera positivo el dictamen aprobado, pues incorpora los principales puntos planteados por el Gobierno para ordenar el proceso de formalización minera.

“Los principales puntos que se han tomado en cuenta, como que se amplíe solo un año y la no reintegración de los 50 mil mineros que habían sido excluidos, nos dejan conformes con el dictamen aprobado ayer, el cual deberá ser sometido a una segunda votación en la Comisión Permanente”, señaló Jerí.

CONFORME CON LA DECISIÓN DEL CONGRESO

Jerí reiteró que el Ejecutivo se siente conforme con la decisión tomada por el Congreso. “Preliminarmente, estamos conformes con el resultado. El Congreso ha entendido que, si bien existe un problema real con los mineros informales, también debemos velar por los intereses del Estado en general”, enfatizó.