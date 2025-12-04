José Jerí anuncia llegada de expertos extranjeros para reforzar lucha contra la delincuencia

El presidente José Jerí anunció que la próxima semana llegará al país un grupo de especialistas extranjeros en seguridad ciudadana con el objetivo de diseñar nuevas estrategias para combatir la delincuencia organizada. La iniciativa busca actualizar y reemplazar el plan de seguridad vigente desde 2013, considerado ineficaz frente a la complejidad del crimen actual.

PLAN BRATTON

El mandatario se refirió al Plan Bratton, implementado en Nueva York en los años 90 y trasladado al Perú por el alcalde Alberto Andrade en 2002, como antecedente de políticas de “tolerancia cero” para delitos menores.

Sin embargo, expertos señalan que la criminalidad actual en el país es de mayor magnitud y de carácter transnacional, con jefes de bandas operando fuera del territorio nacional, lo que exige un enfoque diferente al de la seguridad ciudadana tradicional.

Juan Carlos Liendo, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, advirtió que la transferencia de conocimientos de especialistas internacionales es útil, pero no garantiza el éxito sin una reforma estructural de la Policía y del sistema de justicia. Además, recordó que el Plan Bratton fracasó no solo en el Perú, sino también en países como Honduras, Nicaragua y México, al no adaptarse a las realidades locales.