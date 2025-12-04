¿Cambio de postura?: Congresistas que vacaron a Castillo ahora votan en contra de su inhabilitación

El Congreso de la República no logró reunir los votos necesarios para inhabilitar políticamente por diez años al expresidente Pedro Castillo y a la expremier Betssy Chávez, ambos sentenciados por conspiración para la rebelión.

La votación en el Pleno apenas alcanzó los 44 votos, lejos de los 68 que se requerían para aprobar la sanción. Con este resultado, el Parlamento dejó sin efecto el informe final que recomendaba la inhabilitación de ambos exfuncionarios involucrados en los hechos del 7 de diciembre de 2022.

CAMBIO DE POSTURA

Lo que más llamó la atención fue el cambio de postura de algunos congresistas de izquierda que, pese a haber votado a favor de la vacancia presidencial en 2022, ahora se mostraron solidarios con Castillo. Entre ellos se encuentran los parlamentarios Víctor Cutipa y Flavio Cruz, miembros de la Comisión Permanente que votaron en contra del informe sancionador. Cutipa afirmó que actualmente mantiene “una excelente relación” con el exmandatario, mientras que Cruz señaló que su voto anterior respondió a una obligación legal, pero que ahora existe un “consenso solidario” hacia Castillo.

Tras no alcanzar los votos necesarios, los congresistas Ana Zegarra (Somos Perú) y Esdras Medina (Renovación Popular) presentaron un pedido de reconsideración para volver a someter a debate y votación el informe que propone la inhabilitación por diez años de Pedro Castillo y Betssy Chávez. En los próximos días, el Pleno volverá a evaluar la medida, mientras crece la expectativa sobre si esta vez se logrará el respaldo requerido.