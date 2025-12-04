Gobierno anuncia que la próxima semana llegarán del extranjero especialistas en temas de seguridad

El presidente José Jerí informó que la próxima semana vendrán al país expertos del extranjero para brindar importantes recomendaciones en la lucha contra la criminalidad. Precisó que el 'Plan Bratton' es solo una herramienta en el nuevo proyecto de seguridad.

"Hemos dicho que vamos a basarnos no solamente en el plan Bratton. En el nuevo plan de seguridad que estamos elaborando a través del Ministerio del Interior, una de las herramientas que estamos tomando en consideración es el plan Bratton, mas no la única", declaró a RPP.

EXPECIALISTAS DEL EXTRANJERO

"La segunda herramienta es el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018. También vendrán expertos del extranjero la próxima semana para opinar sobre la base de la realidad, sobre la base de la información que le mandamos para que nos den recomendaciones", agregó.

Asimismo, van a usar la "experiencia comparada" de otros países en los que está funcionando la estrategia para combatir la delincuencia. Jerí Oré reiteró que el llamado ‘plan Bratton' "es una herramienta" para la elaboración del nuevo Plan de Seguridad.