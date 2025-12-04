Harvey Colchado confirma postulación al Senado con partido Ahora Nación

Los coroneles en retiro Harvey Colchado y Walter “Bica” Lozano oficializaron su candidatura al Senado con el partido Ahora Nación, liderado por Alfonso López Chau. La confirmación se dio durante su participación en el programa “Ágora” de Panamericana TV, transmitido por YouTube, donde ambos destacaron su compromiso en la lucha contra la corrupción.

Durante la entrevista, los exoficiales explicaron que optaron por unirse a Ahora Nación debido a la experiencia de López Chau en la gestión pública, subrayando su paso como director del Banco de Reserva. Indicaron que consideran que, trabajando en equipo, podrán enfrentar con mayor eficacia las estructuras de corrupción que afectan al país.

Colchado y Lozano señalaron que uno de sus principales objetivos legislativos será derogar las denominadas “leyes procrimen”, las cuales —según afirmaron— habrían debilitado herramientas clave en la lucha contra el delito y las organizaciones criminales. Asimismo, aseguraron que, de llegar al Senado, continuarán investigando actos irregulares “caiga quien caiga”, incluso si estos se originan dentro del propio partido por el que postulan.

PROGRAMA “ÁGORA”

Finalmente, ambos coroneles en retiro invitaron al público a seguir “Ágora”, espacio televisivo que se emite de lunes a viernes a las 6 de la tarde por la plataforma de YouTube de Panamericana Televisión, donde continuarán presentando sus propuestas y exponiendo su plan para fortalecer la lucha anticorrupción desde el Parlamento.