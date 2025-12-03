Hemiciclo casi vacío en última semana de Pleno pese a agenda de temas cruciales

El Congreso de la República inició la última semana de sesiones del Pleno con un hemiciclo prácticamente vacío, pese a que se trata de la última oportunidad del año para debatir temas de trascendencia nacional, como la ampliación del Registro de Formalización Minera (REINFO) y el eventual retorno de la inmunidad parlamentaria. La ausencia de los legisladores evidenció un bajo compromiso presencial en medio de una agenda cargada.

A las 11:30 de la mañana, la imagen era clara: curules desocupadas y bancadas completas sin representación física. Fuerza Popular, Podemos Perú y Avanza País no contaban con congresistas en el recinto, según se constató durante la transmisión. De los 109 parlamentarios que marcaron asistencia, solo 20 lo hicieron de forma presencial; el resto participó virtualmente, lo que dejó al Parlamento con un aspecto prácticamente desolado.

Esta situación llevó al congresista Luis Aragón, de Acción Popular, a exhortar a sus colegas a asistir al Legislativo, recordando que desde la segunda quincena de diciembre hasta marzo no habrá Plenos ni sesiones ordinarias. “Otra cosa es estar de manera presencial y no de manera virtual”, remarcó, insistiendo en la necesidad de cumplir con la labor parlamentaria en el recinto.

DEFIENDE SEMIPRESENCIALIDAD

No obstante, su compañero de bancada, Wilson Soto, defendió la modalidad semipresencial de la sesión, indicando que los congresistas podían conectarse desde sus dispositivos electrónicos asignados. Con el receso legislativo a puertas de iniciar, varios proyectos de ley pendientes deberán esperar hasta el final del primer trimestre del 2026, retrasando así su debate y eventual aprobación.