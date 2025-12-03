Canciller Hugo de Zela ante OEA: “Se ha producido una evolución negativa en el uso del asilo”

Desde Washington D. C., el canciller peruano Hugo de Zela solicitó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos revisar el uso del asilo diplomático en la región, con el objetivo de fijar criterios objetivos y verificables. El ministro expuso que la propuesta busca que la naturaleza de los delitos sea evaluada de manera oportuna, con información del Estado territorial y de otras fuentes confiables, antes de decidir si corresponde otorgar el beneficio.

Según explicó De Zela, la iniciativa incluye establecer un procedimiento obligatorio previo para aplicar el artículo 9 de la Convención de Caracas, que actualmente faculta al Estado asilante a determinar si existe persecución política. Aunque aseguró que la propuesta no responde a un caso específico, reconoció que situaciones recientes —como la de Betssy Chávez, asilada en la residencia de México— confirman la preocupación del Perú sobre el presunto mal uso de esta figura. “Se ha producido una evolución negativa en la utilización del derecho de asilo”, advirtió.

La posición peruana generó una inmediata reacción de la representante permanente de México ante la OEA, Luz Elena Baños, quien sostuvo que la sesión no era el espacio adecuado para revisar la Convención de Caracas. Señaló además que fue solo después de que México otorgó el asilo y solicitó el salvoconducto para Chávez que se promovió la convocatoria a una reunión extraordinaria. Afirmó que su país actuó “en estricto apego al derecho internacional y a su orden constitucional”.

ECUADOR TOMA POSTURA

En contraste, Ecuador expresó su respaldo a abrir un debate sobre el asilo diplomático. Su representante permanente, Mónica Palencia, sostuvo que en los últimos años este mecanismo ha sido utilizado de manera contraria a su espíritu, permitiendo que personas procesadas o condenadas por delitos comunes, incluso corrupción, evadan la justicia. La propuesta peruana también plantea consultar al Comité Jurídico Interamericano para elaborar lineamientos que fortalezcan el uso legítimo del asilo diplomático en la región.