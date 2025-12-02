Ética podría recomendar sanciones contra Kira Alcarraz por insultar a la prensa

La congresista Kira Alcarraz volvió a protagonizar un polémico incidente con un periodista, esta vez durante un evento público en Cajamarca. En respuesta a una pregunta realizada por un reportero, la legisladora reaccionó de manera airada y afirmó: “Los políticos son lo peor que le pasa a la humanidad… todos, todos. Entonces yo también diría que todos los reporteros son una m***”, desatando críticas inmediatas por su conducta.

Este nuevo exabrupto se registró apenas un día después de que la Comisión de Ética del Congreso abriera de oficio una investigación contra Alcarraz Agüero, luego de que la parlamentaria amenazara con golpear a otro miembro de la prensa. La reincidencia en comportamientos agresivos hacia reporteros y periodistas ha generado preocupación entre diversos sectores del Legislativo.

Ante esta situación, varios parlamentarios consideraron que Alcarraz debe ser sancionada. El congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, señaló que la legisladora “ha cometido un exceso” y sostuvo que “sí debe recibir una sanción”, aunque precisó que será el Pleno quien determine la medida correspondiente. Por su parte, la congresista de Juntos por el Perú, Kathy Ugarte, rechazó los insultos y recalcó que “todos merecemos respeto como personas”.

SALEN EN SU DEFENSA

Sin embargo, no todas las voces fueron críticas. El parlamentario de Acción Popular, Jorge Luis Flores Ancachi, salió en defensa de Alcarraz y afirmó que la congresista “solo manifiesta su forma de ser”, aunque recomendó que mantenga un trato más respetuoso con la prensa. La Comisión de Ética podría recomendar sanciones que van desde una amonestación pública hasta una suspensión temporal, dependiendo de la gravedad que se determine en el caso.