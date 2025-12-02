Alcalde de Cerro Azul tras atentado contra Rafael Belaúnde: "No le ha rosado ninguna bala"

El alcalde de la localidad de Cerro Azul, José Luis Paín, se pronunció tras el atentado a balazos que sufrió este martes el precandidato presidencial por el partido Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, en dicha zona de Cañete.

En declaraciones a la prensa, el burgomaestre confirmó que el precandidato presidencial se encuentra bien y no recibió ningún impacto de bala, no obstante, sufrió algunos cortes menores en el rostro producto del vidrio roto de su auto.

"Se encuentra bien, solamente ha tenido los vidrios del parabrisas que le han arañado la nariz. No le ha rosado ninguna bala, tiene cortes en la cara. Ahí (en el lugar de los hechos) está el mayor de la comisaría y el coronel de la Dipincri y están ya investigando lo acontecido", dijo.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

En ese sentido, Paín García precisó que todas las cámaras de seguridad de la zona se encuentran a disposición de las autoridades para que puedan investigar e identificar a los responsables del atentado.