Precandidatos presidenciales participarán en foro de comunicación antes de elecciones 2026

A pocas semanas de que los peruanos conozcan las planchas presidenciales rumbo a las elecciones generales 2026, los precandidatos participarán esta semana en el espacio de diálogo “Inteligencia con Estrategia”, un evento que contará con conferencistas internacionales especializados en comunicación política.

CONFERENCISTAS

Entre los invitados destacan Danilo Morales Mora, estratega político y asesor de la campaña presidencial de Nayib Bukele, quien ofrecerá la conferencia Fake News versus Realidad, abordando la influencia de la inteligencia artificial en la creación de noticias falsas y realidades distorsionadas.

También participará Malena Dip, directora de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de la Presidencia de la Nación Argentina, experta en comunicación política y manejo de IA para públicos jóvenes.

El evento se realizará del 2 al 4 de diciembre en la sede del Colegio de Ingenieros de Lima e incluirá paneles con representantes del sector público y privado. La cita busca ofrecer un espacio de diálogo entre los precandidatos presidenciales y la ciudadanía para dar a conocer sus propuestas.