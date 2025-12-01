Presidente José Jerí anuncia que se evalúan medidas para brindar facilidades a migrantes

Cada día, la tensión en la frontera entre Perú y Chile aumenta debido al incremento de migrantes que buscan ingresar al país. Este martes, el presidente de la República, José Jerí, confirmó que un grupo logró burlar el control fronterizo e ingresar por la fuerza al territorio nacional. El mandatario señaló que las fuerzas del orden reaccionaron de inmediato y que se encuentra a la espera de un informe detallado para aplicar las medidas correctivas necesarias.

Frente a esta situación, el jefe de Estado informó que se vienen evaluando distintas alternativas para manejar la crisis y ofrecer facilidades a los migrantes en coordinación con el Gobierno de Chile. Jeri destacó que estas decisiones deben tomarse dentro del marco del derecho internacional humanitario y en pleno respeto de la autonomía del país. Sin embargo, remarcó que las propuestas serán definidas por la Cancillería peruana en diálogo con su par chileno.

Pese a las presiones desde el vecino país, el canciller Hugo de Zela descartó por completo la posibilidad de implementar un corredor humanitario, afirmando que no existe negociación en ese sentido y que las coordinaciones bilaterales ya están en marcha. Desde Chile, sin embargo, autoridades como el diputado Vladi Mirosevic han insistido en la creación de dicho corredor para permitir el tránsito de venezolanos que buscan retornar a su país pasando por Perú, Ecuador y finalmente Venezuela.

¿CORREDOR HUMANITARIO?

Expertos como el excanciller Luis González Posada señalaron que un corredor humanitario solo sería viable si ambos países acuerdan su ubicación, supervisión y servicios, además de requerir que Venezuela acepte recibir a sus ciudadanos. No obstante, al cierre de esta edición, el Gobierno peruano informó que los migrantes que irrumpieron hoy en la frontera ya fueron devueltos al lado chileno, mientras continúan las coordinaciones diplomáticas para evitar nuevos incidentes.