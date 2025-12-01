Comisión aprueba otorgar facultades legislativas en seguridad ciudadana al Ejecutivo

En medio de una crisis nacional por la expansión del crimen organizado, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó delegar al Poder Ejecutivo facultades legislativas por 60 días calendario, con el objetivo de dictar normas en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.

El dictamen del Proyecto de Ley 13280/2025-PE fue aprobado con 20 votos a favor, 5 en contra y una abstención durante la segunda sesión extraordinaria del hemiciclo principal del Parlamento.

El presidente de la Comisión, Arturo Alegría García, destacó que la propuesta del Ejecutivo fue analizada con rigor. “La comisión recomienda otorgar facultades en 48 de las 58 submaterias solicitadas, lo que representa el 83 % de lo pedido. En materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, de las 26 submaterias solicitadas, se aprueban 23”, detalló.

LEGISLADORES QUE PARTICIPARON DEL DEBATE

Durante el debate participaron legisladores de diversas bancadas, incluyendo a Ruth Luque, Heidy Juárez, Roberto Sánchez, Alejandro Cavero, Adriana Tudela, Wilson Soto, Maricarmen Alva, Luis Aragón, José María Balcázar, Isaac Mita, Gladys Echaíz, Noelia Herrera, Alejandro Muñante y Jorge Morante.