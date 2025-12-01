José Jerí lideró izamiento de bandera en colegio de Cañete

El presidente de la República, José Jerí Oré, estuvo presente este lunes en la ciudad de Cañete, donde encabezó el izamiento de la bandera nacional en un centro educativo de la zona, como se ha venido realizando en otros sectores del país.

El mandatario estuvo presente en el izamiento de la bandera acompañado de autoridades del colegio, donde además participó del acto protocolar entonando las notas del Himno Nacional, junto a los escolares y todos los presentes.

39% LO APRUEBA

Cabe precisar que, según una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), un 39% de peruanos aprueba la gestión de Jerí Oré, quien asumió la presidencia tras la vacancia de Dina Boluarte en octubre pasado.

No obstante, la referida encuesta a nivel nacional revela que un 48% de los encuestados desaprueba la manera en la que el mandatario viene dirigiendo los destinos del país. Por su parte, un 15% no emitió opinión o prefirió no responder.