César Acuña critica orden de captura contra su hermano por caso Qali Warma: “Es injusta”

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, se pronunció sobre la situación de su hermano Óscar Acuña, quien permanece prófugo de la justicia en el marco de las investigaciones del caso Qali Warma.

El líder de Alianza para el Progreso (APP) calificó como “injusta” la decisión del Poder Judicial, que dictó una orden de detención preliminar contra su familiar.

Acuña sostuvo que la solicitud por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción, carece de sustento. Además, cuestionó el trabajo fiscal y aseguró que Óscar Acuña no fue citado previamente durante el proceso.

“Es injusto, porque lo están investigando y han pedido prisión preventiva sin haberlo llamado un solo día. No sé qué calidad de fiscales han calificado el delito de tráfico de influencias en su contra”, declaró el líder de APP desde Cusco.

Según la tesis fiscal, Óscar Acuña habría favorecido a determinadas empresas para la adjudicación de contratos con Qali Warma, pese a que estas no cumplían los requisitos mínimos para participar en licitaciones.

INGRESO DE MÁS S/ 77 MIL LIGADO A PAGO DE FAVORES

De acuerdo con la investigación, Óscar Acuña habría recibido más de 77 mil soles, presuntamente como parte de un pago de favores por parte de la empresa Frigoinca, involucrada en el caso.