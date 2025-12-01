PNP revela nuevas hipótesis en el asesinato a precandidato a diputado

El caso del homicidio del abogado Percy Ipanaqué, presentado por Juntos por el Perú como precandidato a la Cámara de Diputados, dio un giro con la aparición de videos que muestran el instante en que fue atacado en Piura. El general Manuel Farías, jefe policial de la región, confirmó que han solicitado al Ministerio Público acelerar los trámites para acceder al contenido del celular encontrado en la escena. Según señaló, existen elementos que hacen “extraña” la muerte del abogado, quien —indicó— habría estado vinculado a actividades ilícitas y a la defensa de organizaciones criminales, de acuerdo con información de inteligencia.

Cambio fiscal inesperado y comportamiento inusual de la víctima

El general Farías cuestionó que el caso, inicialmente a cargo de la unidad especializada en crimen organizado, haya sido transferido a la fiscalía de derechos humanos e interculturalidad, una instancia que —afirmó— no corresponde al tipo de delito investigado. Añadió que ya se reunió con la decana del Ministerio Público para pedir que se garantice un manejo adecuado de la investigación y que se determine con precisión quiénes participaron en el ataque.

Otro elemento bajo análisis es el comportamiento de Ipanaqué en el momento del crimen. De acuerdo con Farías, el abogado solía movilizarse con seguridad privada y chaleco antibalas, pero aquel día viajaba solo y en un vehículo que no pertenecía a él. Las imágenes muestran que mantuvo una breve interacción con uno de los atacantes, lo que refuerza la hipótesis de que conocía a su agresor. El general indicó que los disparos fueron dirigidos exclusivamente hacia el abogado, lo que descarta la posibilidad de un ataque al azar.

La Policía Nacional del Perú maneja varias hipótesis, entre ellas un posible ajuste de cuentas vinculado a conflictos con patrocinados, disputas por dinero o el presunto uso irregular de documentos policiales para ofrecer supuestas protecciones. Farías aseguró que continúan recolectando información y que esperan acceder al celular y a movimientos bancarios de la víctima para delimitar responsabilidades. Reiteró, además, que la institución está comprometida en esclarecer completamente el asesinato.