José Jerí fija límites al Reinfo y advierte que no volverán los 50 mil mineros retirados

El presidente José Jerí trazó una línea en el debate sobre la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). En una entrevista, el mandatario afirmó que el plazo de extensión será menor a dos años y que no se permitirá el retorno de los 50 mil mineros retirados del padrón. Con ello, el Ejecutivo busca frenar los intentos del Congreso por prolongar el proceso hasta 2027.

AMPLIACIÓN CON LÍMITES

Jerí aseguró que su gobierno está dispuesto a aprobar una ampliación corta, pero no la de dos años que propone el Parlamento. “El punto principal, y creo que hay consenso en varios sectores, es que no puede hablarse de ampliar dos años; eso está descartado”, señaló el jefe de Estado en entrevista con RPP.

Según el mandatario, el Ejecutivo considera necesario mantener la fiscalización y la trazabilidad de los mineros en proceso de formalización, evitando que se prolongue indefinidamente un registro que, en muchos casos, ha sido aprovechado para encubrir actividades ilegales. “Menos de dos años va a ser de todas maneras”, enfatizó.

SIN RETORNO PARA LOS MINEROS RETIRADOS

Respecto a los 50 mil mineros que fueron excluidos del Reinfo, Jerí fue categórico: “Ya no deberían volver”. El presidente explicó que estas exclusiones fueron consideradas un avance del gobierno anterior y que no se permitirá su reincorporación, salvo en circunstancias “muy puntuales” que justifiquen una revisión excepcional.

El mandatario precisó que esta postura busca evitar un retroceso en la formalización minera, garantizando que solo permanezcan en el proceso quienes cumplan con los requisitos técnicos, ambientales y legales.

CONGRESO DEBATIRÁ DICTÁMEN ESTA SEMANA

El Congreso de la República tiene previsto debatir esta semana el dictamen que plantea extender el Reinfo hasta diciembre de 2027. Jerí adelantó que el Ejecutivo seguirá de cerca la votación y espera que los legisladores “actúen con responsabilidad frente a un tema sensible que involucra el orden económico, ambiental y social del país”.