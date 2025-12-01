Federico Dantón: Hijo de Alan García envió mensaje por elecciones internas del APRA

Federico Dantón, hijo del fallecido expresidente Alan García, reapareció en el marco de las elecciones internas del Partido Aprista Peruano (APRA), que se llevaron a cabo el último fin de semana.

A través de un video difundido en redes sociales, el hijo menor del exmandatario, ahora con 20 años, envió un mensaje de apoyo a su hermana, Carla García, quien aspiraba a la primera vicepresidencia en la lista encabezada por Javier Velásquez Quesquén.

"Querida hermana, a la distancia saludo tu esfuerzo, tu constancia y tu convicción. También saludo el hecho de que hayas llevado una campaña tan enfocada en la alegría y tan enfocada en la unión. Estoy seguro que este domingo, la fórmula popular y provinciana triunfará", dijo.

GANÓ ENRIQUE VALDERRAMA

Lamentablemente para los hijos de García Pérez, el abogado y periodista Enrique Valderrama Peña fue el ganador de las elecciones internas del APRA y proclamado candidato presidencial del partido para los comicios del 2026.