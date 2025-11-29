Raúl Noblecilla promete indultar a Pedro Castillo y Betssy Chávez

El expresidente Pedro Castillo y sus exministros sentenciados por el intento de golpe de Estado volvieron a la agenda política luego de que Raúl Noblecilla, candidato a la segunda vicepresidencia por Podemos Perú y exabogado de Betsy Chávez, ofreciera indultar a todos los implicados. Durante un mitin, Noblecilla pidió a la ciudadanía sumarse a su partido y aseguró que un eventual gobierno de Podemos Perú se “obligará” a otorgarles el indulto, al considerarlos “injustamente encarcelados”.

La propuesta generó rechazo inmediato en el Congreso, donde legisladores calificaron las declaraciones como un acto populista. El congresista Luis Aragón, de Acción Popular, sostuvo que algunos candidatos buscan desesperadamente captar votos con ofrecimientos imposibles de cumplir. Indicó además que Noblecilla ha mostrado una conducta inapropiada en el Parlamento y que su planteamiento “es populismo barato”.

Incluso dentro de Podemos Perú las críticas no se hicieron esperar. El congresista Juan Burgos se mostró totalmente en contra del indulto y recordó que “no se puede perdonar a alguien que intentó romper el orden constitucional”. Señaló que Noblecilla es solo un invitado dentro del partido y evitó profundizar en su opinión personal sobre el postulante. En paralelo, el congresista Guido Bellido —ex premier de Castillo— presentó un proyecto de ley para que el Congreso apruebe una amnistía a favor del exmandatario, argumentando que ya ha sido suficientemente castigado.

NO SERÍA APLICABLE

No obstante, el abogado constitucionalista Enrique Ghersi descartó que tanto el indulto como la amnistía puedan aplicarse en casos de golpe de Estado, tal como lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, advirtió que Castillo sí podría acceder a beneficios penitenciarios —como la semilibertad y la redención de pena por trabajo— que podrían reducir sustancialmente su permanencia en prisión. También señaló que la Corte Suprema, en segunda instancia, podría reevaluar el caso y hasta endurecer la condena.