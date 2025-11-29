Tumbes: presidente José Jerí inspeccionó frontera con Ecuador

El presidente de la República, José Jerí, llegó a primeras horas de la mañana a Tumbes, donde fue recibido por decenas de ciudadanos que se acercaron para saludarlo y acompañar su agenda oficial. El mandatario realizó un recorrido por diversos puntos de la frontera con Ecuador, en el marco de una serie de actividades orientadas a reforzar la presencia del Estado en esta zona del país.

Durante su visita, Jerí anunció que el Ejecutivo solicitará al Congreso priorizar el debate de una reforma constitucional que propone encargar a las Fuerzas Armadas el resguardo permanente de las fronteras, mientras que la Policía Nacional asumiría de manera exclusiva las funciones de orden interno y seguridad ciudadana. Señaló que esta iniciativa se encuentra pendiente de revisión en la Comisión de Constitución.

El jefe de Estado también informó que su gobierno impulsará la eliminación de la restricción que impide la inversión extranjera dentro de los primeros 50 kilómetros de la línea fronteriza. Afirmó que esta modificación permitirá atraer capitales, dinamizar la economía local y generar nuevas fuentes de empleo en regiones históricamente olvidadas.

FRONTERAS ABANDONADAS

Jerí sostuvo que las fronteras han permanecido abandonadas por más de 25 años, por lo que su administración dejará encaminadas medidas concretas para revertir esta situación. Durante su recorrido, inspeccionó las instalaciones del Centro Binacional de Atención en Frontera y visitó el hospital regional, donde constató que los pacientes continúan recibiendo atención en condiciones no adecuadas, comprometiéndose a fortalecer el número de policías, vehículos y recursos destinados.