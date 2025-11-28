Futuro del Reinfo en manos del pleno del Congreso antes del 31 de diciembre

A pocos días de que culmine la legislatura del 2025, el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) continúa en suspenso dentro del Congreso de la República. Este padrón, clave para el proceso de formalización de la minería a pequeña escala, caduca el 31 de diciembre de este año. Si no se aprueba una prórroga, miles de mineros informales, ilegales e incluso artesanales pasarán automáticamente a la condición de irregulares, lo que incrementa la presión para que el Parlamento tome una decisión en los próximos días.

Ante esta situación, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, lanzó un ultimátum al Congreso: el Ejecutivo no respaldará ninguna norma que contemple la reincorporación de los 50 mil mineros previamente excluidos del Reinfo.

CONGRESO RESPONDE

Desde el Legislativo, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Víctor Cutipa, respondió que tanto el premier como los ministros están en libertad de opinar, pero remarcó que será el pleno quien defina el futuro del Reinfo.

Por su parte, el legislador Juan Burgos destacó que la propuesta del Congreso incluye un punto clave: la realización de un censo nacional de mineros, que permitirá diferenciar a quienes realmente se dedican a la actividad extractiva de aquellos que la usan como fachada para actividades ilícitas.

Como se recuerda, el dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas propone reincorporar a los 50 mil mineros excluidos, además de ampliar el proceso de formalización minera hasta el 2027. La discusión final recaerá en el pleno, en medio de un creciente choque entre el Ejecutivo y el Legislativo por los alcances de esta ampliación.