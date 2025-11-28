José Jerí anuncia declaratoria de Emergencia en frontera con Chile por ingreso de migrantes

Tras conocerse que migrantes están ingresando de Chile al Perú por medio de la frontera entre ambos países en Tacna, el presidente José Jerí anunció que se ha declarado en Emergencia esta zona del territorio nacional.

En el post compartido en redes sociales, el mandatario indicó que desplegarán agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros de las Fuerzas Armadas, con el propósito de no dejar ingresar a extranjeros de manera ilegal al país.

“Precisión. No estamos evaluando declarar, VAMOS a declarar el estado de emergencia la frontera con Chile para generar tranquilidad ante el riesgo de ingreso de migrantes sin autorización y que podría amenazar la seguridad ciudadana de nuestro país”, escribió en X.

PRONUNCIAMIENTO DE LA CANCILLERÍA

Luego de esta decisión compartida por José Jerí, el titular de la Cancillería, Hugo de Zela, reveló que no se ha prohibido el ingreso de extranjeros, pero todo debería darse de una manera correcta. Además, precisó que el Perú no puede albergar más migrantes.