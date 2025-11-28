Norma Yarrow pide suspender pago por Semana de Representación a congresistas

La congresista Norma Yarrow, de la bancada Renovación Popular y actual precandidata a la vicepresidencia por el mismo partido liderado por Rafael López Aliaga, presentó una solicitud para la suspensión del pago por Semana de Representación a todos los legisladores.

A través de un oficio enviado al presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, la parlamentaria precisó que la suspensión de este bono también debe alcanzar a los asesores de los congresistas, con el fin de evitar la desnaturalización de dichos gastos durante los viajes oficiales.

“Asimismo indicó que "toda actividad desarrollada por el personal de los despachos congresales en dicho receso deberá realizarse bajo la modalidad de licencia sin goce de haber".

PROPUESTA SURGE EN MEDIO DE BENEFICIOS

Diversos especialistas han cuestionado la propuesta de la legisladora, especialmente por el momento en que es presentada, a pocos meses de llevarse a cabo las elecciones generales. Cabe señalar que el pago por Semana de Representación se entrega mensualmente en el Parlamento.

Esta iniciativa aparece en paralelo a la reciente noticia sobre el aguinaldo que recibirán los congresistas en diciembre, el cual supera los S/ 46 mil entre sueldos, gratificaciones, bonos y otros pagos por beneficios parlamentarios.