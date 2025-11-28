Aníbal Torres tras ser sentenciado: “No tienen prueba contra mí por el delito de rebelión”

El último jueves 28 de noviembre, el Poder Judicial (PJ) sentenció a 11 años de cárcel a Pedro Castillo y Betssy Chávez por el delito de conspiración para la rebelión, sin embargo, el expremier Aníbal Torres, recibió una condena de seis de prisión suspendida.

Tras la decisión del PJ, Torres Vásquez ofreció una entrevista al medio Pulso Informativo, asegurando que las imputaciones realizadas por la entidad de justicia no tienen ningún tipo de asidero, por lo que, considera que existe una estrategia para no dejarlos participar en los comicios generales del 2026.

“Se consiguió evitar que Pedro Castillo, Betssy Chávez y quién les habla (Aníbal Torres) no postulen en las próximas elecciones. El Congreso está en esa tarea (…) Cuando dieron la lectura de la sentencia en mayoría no tienen ninguna prueba contra mí por haber cometido el delito de rebelión o conspiración”, manifestó.

¿FESTEJARON EL GOLPE DE ESTADO DEL 2022?

De acuerdo a la hipótesis que ha manejado el colegiado que ha visto el caso del golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022, tras haberse enviado el mensaje a la Nación, Aníbal Torres, Castillo Terrones y Betssy Chávez habrían festejado su acción.