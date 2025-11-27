Caso Golpe de Estado: condenados deben pagar 12 millones de soles de forma solidaria

En un fallo histórico, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al expresidente Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva, además de dos años de inhabilitación para ejercer funciones públicas, por su participación en el golpe de Estado fallido del 7 de diciembre de 2022.

Cómplices y penas

Su colaboradora en el intento de quebrar el orden constitucional, Betssy Chávez, asilada actualmente, recibió la misma condena y se dictó su captura nacional e internacional.

Por su parte, el exministro y asesor Aníbal Torres recibió una pena suspendida de 6 años y 6 meses, a la espera de ratificación en segunda instancia. Los magistrados señalaron que Torres y Chávez se reunieron un día antes del golpe para redactar el mensaje presidencial que anunció la acción contra el Congreso.

El exministro del Interior, Willy Huerta, también recibió una pena suspendida de 11 años, 5 meses y 15 días. Todos los condenados deberán pagar 12 millones de soles de manera solidaria.