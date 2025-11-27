Ronald Atencio anuncia que indultará a Pedro Castillo y Betssy Chávez de llegar a la Presidencia

El candidato presidencial por la alianza electoral "Venceremos", Ronald Atencio, se pronunció tras conocerse que el Poder Judicial (PJ) sentenció a 11 años y 5 meses de cárcel al expresidente Pedro Castillo y a la expremier Betssy Chávez, por el delito de conspiración para rebelión.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el también abogado de Guillermo Bermejo, condenado a prisión por afiliación al terrorismo, anunció que, en un eventual gobierno suyo, concederá indulto tanto al exmandatario como a la expremier, e incluso al excongresista Bermejo.

"Indulto a nuestros presos políticos (...) hoy se siguen perpetuando nefastas sentencias en contra de los luchadores sociales como Pedro Castillo Terrones, Betssy Chávez y Aníbal Torres. Nosotros aplicaremos las reglas del indulto para todos los presos políticos que tiene nuestro país", dijo.

SENTENCIAS A MANIFESTANTES

Asimismo, Atencio cuestionó que se hayan dado algunas sentencias contra manifestantes que participaron en diversas marchas contra el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte: "Indultaremos a todos", sostuvo.