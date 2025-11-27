Congresista Guido Bellido tras condena de Pedro Castillo: Es injusta, ha sido juzgado por su origen

Foto Willax

Tras la sentencia de 11 años y 5 meses de prisión que dictó la Sala Penal Especial de la Corte Suprema contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, por conspiración para una rebelión, el congresista Guido Bellido, quien también fue su premier durante su gobierno, se pronunció.

En un mensaje en sus redes sociales, el parlamentario de la bancada Podemos Perú, cuestionando la decisión judicial y reforzando su narrativa permanente de persecución política contra un profesor humilde que llegó a la presidencia de la República y que por eso lo atacan.

“La sentencia (…) es injusta, desproporcionada y cargada de odio de clase. No existe delito en una proclama política, ni hubo rebelión ni conspiración. Lo que hubo fue un acto político ya sancionado con su vacancia irregular, su encarcelamiento y el destierro de su familia”, escribió.

DISIDENCIA POLÍTICA

“El profesor ya fue castigado por el sistema que no tolera que un maestro rural, un hombre del pueblo, haya llegado a Palacio de Gobierno. Ha sido juzgado por su origen, no por sus actos (…) A los poderosos se les protege, a los pobres se les encarcela”, reiteró.

Finalmente, Bellido Ugarte anunció que podrá a debate un proyecto de ley de amnistía para revisar las responsabilidades penales por los hechos del 7 de diciembre de 2022, día del golpe de Estado, “porque lo que hoy se persigue no es delito, sino disidencia política”, acotó.