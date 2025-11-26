Congreso decidirá sobre pensión vitalicia solicitada por expresidenta Dina Boluarte

El Congreso de la República tendrá la decisión final sobre la pensión vitalicia que la expresidenta Dina Boluarte ha solicitado. Fernando Rospigliosi, titular del Parlamento, recordó que la Comisión de Constitución ya estableció el procedimiento aplicable a este tipo de casos.

¿QUÉ DICE LA NORMA?

Según la normativa vigente, Boluarte podría recibir un sueldo vitalicio de S/ 15.600, además de otros beneficios como vehículo oficial, un trabajador asignado con un salario de S/ 3.700 y 150 galones de combustible.

Sin embargo, Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, impulsa un proyecto de ley que eliminaría este privilegio para los presidentes vacados, lo que dejaría sin efecto la pensión y los beneficios asociados.

Por su parte, Alejandro Alegría, presidente de la Comisión de Constitución, calificó de “impertinente” la solicitud de la exmandataria, señalando que la ciudadanía no le ha otorgado la confianza para acceder a estos beneficios.

Actualmente, la solicitud de Boluarte está siendo evaluada por la Oficina de Recursos Humanos del Congreso, que emitirá un informe técnico que será analizado posteriormente por los parlamentarios antes de tomar una decisión definitiva.