Raúl Noblecilla es anunciado como segundo vicepresidente en plancha presidencial de Podemos Perú

Raúl Noblecilla, exabogado de la expremier Betsy Chávez y conocido por defender el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, fue presentado como segundo vicepresidente en la plancha presidencial de Podemos Perú, encabezada por José Luna Gálvez.

REACCIONES DESDE EL CONGRESO

La inclusión de Noblecilla generó críticas en el Congreso de la República. El congresista Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso, cuestionó su perfil y alertó sobre la posibilidad de que alguien con antecedentes de confrontaciones políticas pueda llegar a ser presidente del país.

Paralelamente, Noblecilla ha intentado consolidar su presencia política a nivel nacional, criticando duramente a la congresista Norma Yarrow, de Renovación Popular, a quien cuestionó por supuestamente “usurpar espacios del pueblo”. Yarrow respondió con firmeza, defendiendo su trayectoria profesional y rechazando las acusaciones.

El evento de lanzamiento presidencial se realizó en Cusco, donde también se presentó a Cecilia García como primera vicepresidenta. Cabe recordar que José Luna Gálvez, líder del partido, enfrenta acusaciones por presunta participación en una organización criminal destinada a capturar ilegalmente el sistema electoral y judicial del país, por lo que el Ministerio Público solicita 22 años y 8 meses de pena en su contra.