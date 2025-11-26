Martín Vizcarra fue recluido en Penal de Barbadillo para cumplir 14 años de prisión

El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado este miércoles al Penal de Barbadillo para cumplir la condena de 14 años de prisión impuesta por el Poder Judicial. El exmandatario salió en un vehículo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), custodiado por un amplio contingente policial que acompañó el recorrido hasta su internamiento en el establecimiento penitenciario ubicado en Ate.

La condena fue dictada por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, que lo halló culpable del delito de cohecho pasivo propio. Según la acusación fiscal confirmada por el tribunal, Vizcarra recibió sobornos que suman cerca de 700 mil dólares a cambio de favorecer contratos de obras públicas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.

El fallo señala que los pagos ilícitos habrían sido entregados por consorcios vinculados a la construcción del Hospital Regional de Moquegua y del proyecto Lomas de Ilo. Estos actos de corrupción, según la sentencia, se produjeron años antes de que Vizcarra asumiera la Presidencia de la República en 2018, cargo que ocupó tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.

SU DEFENSA APELARÁ

Con esta decisión judicial, Vizcarra se suma a la lista de expresidentes peruanos que han sido enviados a prisión por casos de corrupción. Su defensa anunció que apelará la sentencia; sin embargo, mientras el proceso continúa, el exmandatario permanecerá recluido en Barbadillo, donde también cumplen prisión Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.